In un pomeriggio di 45 anni fa andava in scena l’ultimo guizzo di José João Altafini con la maglia della Juventus. Un’esperienza, quella bianconera, che non seppe regalare particolari gioie sotto il profilo realizzativo al campione brasiliano (37 marcature in 119 presenze). Eppure quell’ultima rete assunse un significato fondamentale, all’interno di una corsa scudetto che vide comunque trionfare il Torino a fine stagione.