Da mesi accostato alla Juventus, Anthony Martial di certo lascerà il Manchester United entro fine anno, in virtù di un contratto in scadenza tra pochi mesi. Sul francese, oltre ai bianconeri, c'era anche il Milan, ma secondo AS l'Atletico Madrid è pronto a irrompere nella corsa all'attaccante, con il non trascurabile vantaggio di potersi muovere nell'immediato per dotare Simeone di un'ulteriore pedina per provare a colmare il distacco con Real e Barcellona.