che si è vista respingere quasi in toto l'impianto difensivo che partiva dai vizi di forma e finiva sull'inaccettabilità sia della riapertura del filone plusvalenze da parte della Corte d'Appello Federale, sia sull'impossibilità di passare dall'articolo 31 all'articolo 4 della lealtà sportiva.Il -15 è stato solo parzialmente rimesso in discussione grazie all'operato dei membri del CdA senza deleghe il cui ruolo, seppur marginale, fu quello di contestare l'operato dei vertici del club.Se la prima strategia difensiva della Juventus non è andata a buon fine e, anzi, le motivazioni certificano tutti gli illeciti contestati,con il primo che riguarda lail più possibile per eventuali sentenze definitive con l'obiettivo di spostare le sanzioni sulla stagione 2023/24 e, di conseguenza, non perdere almeno per la giustizia italiana, la possibilità di partecipare alle prossime coppe Europee. IL'alternativa, riportata dalla Gazzetta dello Sport resta quella di unsia su questa sentenza per il caso, sia sul secondo filone d'indagini sulla cosiddetta. In questo caso la Juventus punterebbe ad ottenere in tempi rapidida ottenere entro fine stagione e che quindi esclusa la Juve dalle prossime coppe, ma le permetta di partire alla pari con le altre per la prossima stagione. In questo caso si potrebbe evitare che la Uefa entri a gamba tesa sulla questione accontendandosi dei giudizi della nostra magistratura sportiva. Due strategie opposte che vanno da un lato all'ennesimo scontro e dall'altro ad una posizione conciliatoria. Quale la spunterà?