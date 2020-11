Ancora una volta. Il capitano bianconero ha alzato bandiera bianca dopo l'ultima rifinitura, per lui un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni. E spalanca nuovamente i dubbi sulla sua tenuta, concluso uno sforzo come quello di Budapest poi Chiellini è costretto a dare forfait per gli impegni successivi. Non ci saranno nemmeno in questa occasione pure i lungodegenti Alex Sandro e Matthijs de Ligtse non quelle rappresentate da Gianluca Frabotta e il baby rumeno Radu Dragusin, centrale dal sicuro avvenire ma appena rientrato dopo settimane di isolamento causa coronavirus.- Con la sosta alle porte, l'emergenza si può affrontare con un altro sforzo. Nella speranza che sia l'ultimo. Certo, le condizioni di Chiellini rappresentano un punto interrogativo che forse accompagnerà la Juve per tutta la stagione., fin qui rimpiazzato da un Danilo riscopertosi jolly insostituibile. Sono queste le due soluzioni immediate per affrontare l'emergenza difensiva, ma questo avvio di stagione ha fatto capire come– Intanto per il match con la Lazio, se dietro non possono esserci dubbi, qualche ballottaggio resiste invece dalla cintola in su. Più Rodrigo Bentancur di Arthur per esempio. E più Dejan Kulusevski di Federico Chiesa. Mentre al fianco di CR7 ci sarà Alvaro Morata, con buona pace di Paulo Dybala.