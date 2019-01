L'obiettivo numero uno della Juve per la prossima stagione non cambia: Paul Pogba. Il colpo Aaron Ramsey non cambia i piani bianconeri, nemmeno la rinascita del francese allo United dopo l'addio di José Mourinho. Per quanto Fabio Paratici stia lavorando su più piani, il mercato bianconero continua a ruotare attorno al clamoroso ritorno di Pogba per quel che riguarda la prossima stagione. Anche perché sul fronte delle uscite molto probabilmente ci sarà da affrontare l'eredità di Sami Khedira e, forse, anche di Miralem Pjanic sempre sotto la corte serrata degli altri top club europei.