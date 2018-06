Il mercato della Juventus dipenderà anche dalle cessioni ma secondo l'edizione odierna di Tuttosport ci sono cinque giocatori che i bianconeri non faranno partire in estate. Una selezione ristretta proprio perché le offerte che arriveranno in casa Juve e gli stimoli dei calciatori saranno decisivi per capire il futuro. In questo momento, scrive Tuttosport, le uniche cessioni che verrebbero bloccate a prescindere dalle offerte sono quelle di Douglas Costa, Szczesny, Bernardeschi, Barzagli e Chiellini.