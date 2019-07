Sami Khedira è in uscita dalla Juventus. Come riporta Ilbianconero.com, il centrocampista tedesco interessa ad Arsenal, Fenerbache, Fiorentina e Wolves. Khedira ha da poco rinnovato il suo contratto con la Juve ma non rientra nei piani di Maurizio Sarri e la Juve sta aspettando la giusta offerta per cederlo.