In questa lunga sosta per i Mondiali, la Juve inizia a mettere le basi già per la prossima stagione. Sono arrivate le prime indiscrezioni sulle maglie che i bianconeri vestiranno nel 2023/2024. Ecco come saranno il secondo e terzo kit, secondo quanto raccolto da "La Maglia Bianconera".



La maglia Away 2023/24 avrà un template a "hoops" rosa e grigio su sfondo bianco. Il tema tono su tono richiama le Alpi, mentre loghi, sponsor e stripes saranno neri. Per la terza (third) invece è previsto una maglia monocolor grigia con dettagli in un tono di grigio più chiaro e bianco.