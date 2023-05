La Juventus può aspettare. Prima di fare il via libera al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole definire i particolari dell'addio in un incontro. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, potrà esserci settimana prossima. Pietro Accardi dell'Empoli e Ciro Polito del Bari sono i profili più compatibili con lo stile del club azzurro.