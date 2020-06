A margine del Consiglio Federale di oggi verrà discussa anche una normativa per gestire contratti e prestiti in scadenza al 30 giugno. Per i calciatori a cui scade il contratto il 30 giugno (Vedi Ibra, Callejon ecc...) sono previste due mensilità di pagamento in più alle condizioni del contratto in essere. Per i prestiti come Kulusevski dalla Juve al Parma, invece, si parla di una spartizione dello stipendio: "per questo finale di stagione il giocatore percepirà gli emolumenti pattuiti con il club per cui è ora tesserato: poi, per la stagione 20/21, la società proprietaria del suo cartellino comprimerà in 10 mensilità l’ingaggio annuo convenuto". Secondo La Gazzetta l'accordo collettivo è pronto da giorni ma nessuno si sente ancora tranquillo per ratificare.