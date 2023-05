L'allenatore del Siviglia José Mendilibar ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus di giovedì sera, valevole per l'andata della semifinale di Europa League. Gli andalusi recuperano l'ex calciatore della Sampdoria Fernando, mentre non recuperano Nianzou e l'ex milanista Suso.



Portieri: Bounou, Dmitrovic, Alberto Flores



Difensori: Jesus Navas, Bade, Montiel, Rekik, Acuna, Alex Telles.



Centrocampisti: Fernando, Gudelj, Manu Bueno, Oliver Torres, Rakitic



Attaccanti: Lamela, Ocampos, Bryan Gil, Papu Gomez, Rafa Mir, En-Nesyri