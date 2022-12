L'amichevole della Juventus contro il Rijeka che ha visto i bianconeri allenati da Max Allegri vincere per 1-0 con gol di Moise Kean è stato anche l'occasione per il nuovo direttore generale Maurizio Scanvino di presentarsi ufficialmente alla squadra e rassicurare l'ambiente con un discorso sui progetti presenti e futuri del club.



DISCORSO MOTIVAZIONALE - Poche parole, ma importanti per il presente e futuro di un gruppo che sta vivendo da dentro i problemi societari, l'inchiesta Prisma e tutto ciò che ruota attorno al discorso Manovra Stipendi e plusvalenze. E Scanavino che per i bianconeri sarà anche uomo mercato, ha confermato: "La Juventus è sempre la Juventus. I nostri programmi e le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai"