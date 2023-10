Pierre-Emilea gennaio, Kephrena giugno. Nei piani di Cristianoquesto sarebbe il piano ideale per la suaanche se certamente di difficile realizzazione. Esperienza a livello internazionale per il danese, talento e ambizione per il francese: sono loro due i giocatori individuati per rinforzare la mediana tra presente e futuro.La Juve ha già avuto diversi contatti e qualche incontro di persona con i nuovi agenti di Højbjerg. La situazione è piuttosto complessa perchédove é diventato, a sorpresa, una riserva ma deve fare i conti con la posizione del presidenteche non vuole aprire al prestito ovvero la soluzione caldeggiata da Giuntoli. E ldalla scorsa estate e deve solo decidere se chiudere o meno l’operazione.Højbjerg difficile, Thuram possibile. Anche a un prezzo molto più accessibile rispetto ai 40 milioni richiesti dalla scorsa estate. Giuntoli spera di convincere il ragazzo con il progetto sportivo, papàpredilige questo aspetto rispetto a quello economico. E la vicinanza del fratello Marcus sicuramente può incidere nella scelta finale. A piccoli passi ma con fiducia, la Juve lavora concretamente al colpo Thuram.