Tchouameni e un futuro ancora tutto da scrivere.. La vittoria in Nations League ha dato un respiro ancora più internazionale a un talento purissimo che è ormai in fase di decollo. Aurelien è il prototipo perfetto del centrocampista moderno: abbina al meglio forza fisica, lavoro di interdizione e capacità di far ripartire l'azione offensiva con qualità tecnica nelle giocate. E a queste aggiunge una innata propensione a saper reggere la pressione nelle partite importanti.Arrivare a Tchouameni per la Juventus non sarà certo una missione semplice. Ma il direttore Cherubini ci sta provando da mesi e non vuole mollare la presa.Wenston può diventare la carta per abbassare l’esborso economico per Aurelien che, secondo diverse fonti spagnole, adesso ha una valutazione superiore ai 50 milioni di euro.