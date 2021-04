Se n'è andato, quasi due anni fa, per 30 milioni di euro. La prossima estate, però, Moise Kean potrebbe tornare alla Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante classe 2000 è uno dei nomi che la dirigenza sta valutando per rinforzare un reparto pieno di dubbi, con Ronaldo, Dybala e Morata in bilico. Per convincere l'Everton, proprietario del suo cartellino, i bianconeri sono pronti a proporre uno scambio con Merih Demiral, ma dovranno vincere la concorrenza del Paris Saint-Germain.