Giornata fondamentale per la Juve, alla vigilia della sfida al Siviglia in Europa League. Alle 9:42 è iniziata infatti la partita giuridica con la seconda udienza del processo civile (la prima si è svolta un mese e mezzo fa), che vede imputati, oltre al club bianconero, anche 12 ex dirigenti e amministratori, fra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. L'udienza si è chiusa presto per la mossa inattesa di Lafico che ha chiesto di essere accolta come parte civile, è ripresa alle 14 e ora ha prodotto il suo primo verdetto.



VERDETTO - Il Gup ha infatti ammesso come parti civili il fondo libico Lafico, la Consob, il Codacons e il Movimento consumatori. Altri piccoli azionisti sono stati invece estromessi. Rigettate invece le costituzioni contro il club, accolte solo quelle contro gli amministratori. Ammesso il piccolo azionista Bava. A seguire è iniziata la seconda parte dell'udienza, quella che dirimerà per le eccezioni preliminari e in cui la difesa avanzerà l'istanza per competenza territoriale.



SPOSTAMENTO - Gli avvocati della difesa chiedono che il procedimento sia spostato da Torino a Milano o Roma, sedi rispettivamente della Borsa e dei server della Borsa stessa.