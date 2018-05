Non possiamo che dirti una sola parola, Capitano. GRAZIE.

Tutti questi anni insieme a te, @GianluigiBuffon, sono stati un privilegio #UN1CO pic.twitter.com/Pp3ZLa2nXW — JuventusFC (@juventusfc) 17 maggio 2018

, annunciato poco fa in conferenza stampa tra le lacrime, con unIn 17 anni di Juventus, Buffon si è costruito un'eredità destinata a durare per sempre, perché "nessuno difenderà i pali bianconeri come te", come scritto nello stesso video. Eccolo: