La lista Champions della Juventus per la seconda fase della competizione #JuveUCL #UCL — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2022

Larende nota la lista UEFA A per la seconda fase della Champions League e per Allegri arriva il momento di inserire i nuovi acquisti:fanno il loro ingresso nell'elenco, così come il terzino. A far loro spazio i tre giocatori ceduti nella finestra invernale:(Glasgow Rangers),(entrambi al Tottenham).: sono consentite al massimo tre sostituzioni, pertanto l'esterno non viene rimosso nonostante l'infortunio al ginocchio lo costringa a saltare tutto il prosieguo della stagione.1. SZCZESNY2. DE SCIGLIO3. CHIELLINI4. DE LIGT5. ARTHUR6. DANILO7. VLAHOVIĆ9. MORATA10. DYBALA11. CUADRADO12. ALEX SANDRO14. MCKENNIE17. PELLEGRINI18. KEAN19. BONUCCI20. BERNARDESCHI22. CHIESA23. PINSOGLIO24. RUGANI25. RABIOT27. LOCATELLI28. ZAKARIA36. PERIN