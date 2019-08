Qual è la posizione del PSG su Paulo Dybala? Il Paris Saint-Germain è impegnato nell'affare Neymar in uscita e aa oggi non ha formulato alcuna proposta alla Juventus. Non c'è una trattativa in piedi, la Juve stessa lo vede come uno scenario possibile ma non ha ricevuto offerte ufficiali così come l'agente del giocatore Jorge Antun. L'argentino continua a essere in uscita dalla Juve. L'Inter monitora con grande attenzione la situazione.