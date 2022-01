La Juventus cerca un nuovo centravanti sul mercato prima di dare il via libera al passaggio di Morata al Barcellona. In pole position c'è Icardi del PSG, ma il club bianconero batte anche altre piste alternative. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Depay è stato proposto dal Barça, ma non convince Allegri per caratteristiche, per Milik c’è stato un contatto con il Marsiglia (in cui si è parlato anche di uno scambio di prestiti con Kaio Jorge) che non ha intenzione di cederlo gratis.



Infine Aubameyang, che è in rotta con l’Arsenal ma a gennaio giocherà in Coppa d’Africa con il Gabon. E poi Origi, che piace però non è un 9 e non può essere considerato un sostituto di Morata. La Juve si è mossa, il belga del Liverpool può diventare un’occasione, ma la priorità adesso è un centravanti che possa sostituire Morata.