La palla passa ad Alex Sandro, anzi allo storico agente Pablo Miranda. La Juve è determinata a rinfrescare la rosa ed abbattere il monte ingaggi, una plusvalenza con Alex Sandro sarebbe totale o quasi avendo ormai completato l'ammortamento del suo acquisto. Così se il brasiliano dovesse trovare una destinazione gradita non sarà complicato giungere a un accordo: il Psg è in pole, nel 2018 lo aveva praticamente acquistato ma la Juve si è tirata indietro non avendo i tempi per sostituirlo.