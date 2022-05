La Juve ha messo in vendita Alex Sandro. Ma Alex Sandro vuole restare alla Juve. Detto questo, una sua cessione resta in programma e non è impossibile. Anche perché quel bonus permanenza che dopo l'ultimo rinnovo vedeva gli agenti del brasiliano assecondare senza colpo ferire la volontà del proprio assistito, ora non c'è più. E un trasferimento, a un anno dalla scadenza, potrebbe convenire a tutti.