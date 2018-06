La pistaè in stand-by e non per colpa della Juventus. I bianconeri hanno recentemente rilanciato per il regista russo che piace anche ad Arsenal e Chelsea e che ad oggi ha un costo di 25 milioni di euro. Il CSKA, però, non ha fretta di trovare un accordo per la cessione del centrocampista che sta incantando ai Mondiali. Ogni prestazione può far lievitare il prezzo del regista e per questo il club russo non ha voglia di chiudere nessun accordo prima della fine della competizione. In tutto questo i bianconeri, secondo Tuttosport, hanno alzato la loro offerta a 18 milioni di euro più una percentuale sulla prossima cessione.