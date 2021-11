Costa troppo, il Monaco non apre al prestito, ogni soldo serve per Dusan Vlahovic. Ecco perché la Juve dopo aver inseguito a lungo Aurelien Tchouameni ora vira verso altri obiettivi di mercato a centrocampo. Mai dire mai, ma adesso dal Monaco si punta a incassare il più possibile, guardando a Real o Chelsea come principali acquirenti di Tchouameni.