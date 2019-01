In questi giorni Juve e Genoa chiuderanno una doppia trattativa di mercato. I rossoblu si sono praticamente assicurati Stefano Sturaro che tornerà al Grifone in prestito con diritto di riscatto tra gli otto ed i 10 milioni di euro. Romero, invece, si unirà alla Juve al termine della prossima stagione. ​L'ex Belgrano resterà a Marassi ancora per un'altra stagione prima di trasferirsi a Torino. Nei prossimi giorni ci sarà il summit decisivo tra le due società che trattano anche l'acquisto in sinergia del giovane centrocampista polacco ​Szymon Zurkowski.