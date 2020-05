Il coronavirus entra nelle nostre vite, il valore dei calciatori si abbassa. Con il campionato fermo - e chissà fino a quando - si deprezzano perché in questi mesi non esistono partite dove potersi mettere in mostra e quindi alzare la propria valutazione. Secondo KPMG - Football Benchmark, da febbraio a oggi il valore di Matthijs De Ligt è passato da 85 milioni di euro a 76, quello di Cristiano Ronaldo è sceso dall'86 al 73 e il valore di Paulo Dybala si è abbassato passando da 82 a 71 milioni di euro.