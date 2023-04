, presidente e CEO di Exor, la holding finanziaria a cui fa capo la, ha guadagnato oltre 5 milioni di euro nel 2022 (per la precisione (5.396.317): lo riporta calcioefinanza.it, che analizza i guadagni dei dirigenti della holding che controlla la Juventus., ex presidente del club bianconero, ed ex membro del CdA di Exor, nel 2022 invece guadagna 547.568 euro. Quella di Agnelli è la seconda somma più alta tra quelle incassate dai dirigenti di Exor, ma è comunque un decimo rispetto a quella incassata dal cugino.della holding e la distribuzione di un dividendo di 0,44 euro “per ciascuna azione emessa e in circolazione alla data di registrazione, per un totale stimato di circa 100 milioni” di euro, come spiegato da Exor in una nota. Nel 2022 Exor aveva pagato un dividendo di €0,43 per azione, per un totale di circa 99 milioni di euro.Andando nel dettaglio, come riporta calcioefinanza.it, le azioni della holding sono circa 241 milioni quindi il dividendo complessivo sarà pari a circa 106 milioni di euro. Questo significa che la Giovanni Agnelli Bv, primo socio di Exor con il 52% delle quote nonché cassaforte della dinastia torinese visto che i soci possono essere solo i vari rami della famiglia Agnelli-Elkann, incasserà intorno ai 55 milioni in dividendi, rispetto ai 54 milioni per il bilancio 2021.Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 38% il controllo sulla società olandese rispetto al 36% di fine 2016. Gli eredi di Umberto Agnelli sono invece rappresentati dallo stesso Andrea Agnelli e dalla sorella Anna con un pacchetto di loro proprietà pari all’11,85%, mentre il ramo di Maria Sole è salito al ruolo di secondo azionista con il 12,32% mentre il ramo di Giovanni Nasi ha l’8,79%.Dicembre (John Elkann e eredi Giovanni Agnelli) – 38%Ramo Maria Sole Agnelli – 12,32%Ramo Umberto Agnelli (Andrea Agnelli e Anna Agnelli) – 11,85%Ramo Giovanni Nasi – 8,79%Ramo Laura Nasi-Camerana – 6,26%Ramo Susanna Agnelli – 5,11%Ramo Cristiana Agnelli – 5,05%Ramo Clara Nasi-Ferrero di Ventimiglia – 3,53%Ramo Emanuela Nasi – 2,58%Ramo Clara Agnelli – 0,27%Azioni proprie – 6,93%