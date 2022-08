John Elkann, ad di Exor, ha parlato prima della visita della Juventus alla cappella di famiglia Agnelli: ecco le sue parole riprese dai media bianconeri.



"Penso che la cosa più importante sia conoscere il passato, se si vuole costruire il futuro vivendo il presente al massimo. Voi calciatori avete la responsabilità di rendere speciale questo anno che ci porta al centenario, un anno diviso in due dal Mondiale. La Juventus ha una storia importante, per questo oggi siamo qui: è un momento di grande festa, ma anche utile a imparare quel che è stato in passato. Per mantenere vivi l'affetto e la passione che ci hanno sempre distinti".