JUVENTUS-EMPOLI 0-1



JUVENTUS



Szczesny 6: non era facile per lui reagire, quando serve manda la palla in tribuna, forse incolpevole sul gol poi si riscatta sul retropassaggio beffardo di Chiesa.



Cuadrado 6: torna terzino, la fascia destra è sempre roba sua ma partendo più indietro paga inevitabilmente in termini di lucidità (37' st De Sciglio sv)



De Ligt 5,5: tutt’altro che al meglio, finisce per soffrire parecchio Cutrone.



Bonucci 5,5: anche lui si fa trovare impreparato sul tiro deviato che spalanca la porta a Mancuso.



Alex Sandro 6: in una Juve che soffre lui prova a tenere la barra dritta, con qualche spunto interessante in fase di spinta.



Bentancur 4,5: bene o benissimo a Udine, male o malissimo contro l’Empoli. Esce travolto dai fischi (21' st Locatelli 6: forse sarebbe servito dall'inizio anche se in ritardo di condizione)



Danilo 5: alla lunga in mediana comincia a pagare dazio.



Rabiot 4,5: torna dopo l’infortunio, appare completamente fuori fase e fuori forma. Colpevole più di tutti sul gol di Mancuso (10’ st Bernardeschi 5,5: meglio di Rabiot ma comunque non è abbastanza).



McKennie 4,5: Allegri gli dà fiducia, da trequartista parte forte ma pasticcia troppo, corre tanto e a vuoto, non sembra avere capito cosa dovesse fare (1’ st Morata 5: tiene occupati i difensori, che però lo sovrastano puntualmente)



Dybala 5,5: non trova i lampi di Udine, però ci prova a prendere per mano la squadra. Troppo solo nel primo tempo, fallisce la prima prova nell'era post-CR7: chiede scusa ai tifosi, non è riuscito a fare quello che voleva.



Chiesa 6,5: è lui a provare a spezzare la gara da subito, tre occasioni che si crea da solo ma Vicario gli dice di no. Nella ripresa è già in riserva (21' st Kulusevski 6: ha voglia ma entra in una squadra ormai senza energie psicofisiche, uno contro tutti non funziona)



All. Allegri 5: è la prima volta senza Ronaldo, la settimana ha lasciato il segno. La Juve parte forte e si perde troppo in fretta, dopo il gol subito non si rialza più. Troppi esperimenti inizialmente, che confusione. I fischi dell'Allianz Stadium non perdonano.



EMPOLI





Vicario 8: nega a Chiesa in avvio due gol bellissimi, se l’Empoli può permettersi qualche sbavatura è perché c’è lui a blindare la porta e ci riesce fino al termine della partita.



Stojanovic 6,5: ruvido, a volte in difficoltà, ma se la cava.



Ismajli 7: praticamente sempre al posto giusto.



Luperto 7,5: segue Dybala praticamente ovunque, poi entra Morata e si dedica a lui. Vecchio stile, usa le cattive, carica la squadra.



Marchizza 6,5: ci mette il fisico per limitare i danni dalla sua parte.



Haas 6,5: motorino inesauribile, domina su Rabiot ma ci voleva forse poco.



Ricci 7: comanda il centrocampo dell’Empoli nella doppia fase con personalità.



Bandinelli 6,5: a 26 anni è tra i più esperti, si fa sentire (35' st Zurkowski sv)



Bajrami 6,5: ritmo e qualità, bella scoperta per la serie A. (25' st Stulac 6,5: deve dare sostanza nei minuti finali)



Mancuso 7,5: alla prima palla sporca trova il gol, è pronto per la serie A. (27' st Pinamonti 6,5: aiuta la squadra)



Cutrone 7: sembra trovarsi a meraviglia con Mancuso, si occupa lui del lavoro sporco e sbriga le sue pratiche alla grande (35' st Henderson sv).



All. Andreazzoli 8: i suoi ragazzi compiono un capolavoro, resistono in avvio alla foga della Juve e poi controlla la partita dopo il vantaggio.