Riecco Emre Can. Oggi pomeriggio al centro sportivo della Juventus si è rivisto il centrocampista tedesco, che ha parlato coi medici circa il suo piano di recupero. Già domani l’ex Liverpool dovrebbe ricominciare a correre, poi con calma tornerà a lavorare coi compagni. Ma la notizia più importante è che Emre Can ha superato l’operazione (del 29 ottobre a Francoforte, con asportazione della tiroide) e ora può tornare a pensare al campo, alla Juventus. Emre Can dovrà ricominciare la preparazione e proverà a tornare per metà dicembre, ma realisticamente potrebbe tornare al 100% solo nel 2019. Ma già rivedere il tedesco alla Continassa ha fatto tornare il sorriso in casa Juve, in primis proprio al giocatore…