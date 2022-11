Protagonista dell'ultima vittoria in campionato contro il Lecce col suo primo gol in bianconero, Nicolò Fagioli si è raccontato nella pagina Instagram di OWNIC: "Il mio compagno preferito è Pinsoglio, il ricordo migliore la promozione in Serie A con la Cremonese - racconta il centrocampista - l'emozione per il primo gol? Tanta, fin da bambino sognavo di segnare con questa maglia. Il miglior talento in Serie A è Dusan Vlahovic, e il Mondiale lo vince l'Argentina".



I NUMERI - Idee chiare per il classe 2001, che in questa stagione ha totalizzato sei presenze tra campionato e Champions, sempre da subentrato tranne nell'ultima gara in Europa contro il Psg.