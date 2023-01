Senza cessioni non ci sono acquisti in programma. Ma la Juve sa che comunque il dopo-Cuadrado va impostato. E mette nel mirino obiettivi di prospettiva. Piace Ivan Fresneda, conteso anche da Arsenal, Newcastle e Dortmund. Piace pure Pedro Porro, nel mirino ormai da qualche anno: in questo caso però la concorrenza è tutta del Tottenham, in forcing da diverse settimane. Il prezzo? Tra i 30 e i 40 milioni per entrambi i giocatori, quanto basta per convincere la Juve a studiare la situazione senza poter affondare subito il colpo.