Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla questione attaccante per la Juve: "Il caso Suarez non si è ancora risolto perché non c'è ancora una tempistica sull'esame per il passaporto, c'è una questione di tempi che manda in fibrillazione per la Juve. Se non prenderà il passaporto comunitario non potrà tesserare l'uruguaiano. Per questo la Juve sta tenendo viva Dzeko come operazione ma ancora non c'è l'accordo per Milik alla Roma. Se si raggiungerà l'intesa tra Roma e Napoli per Milik, Arkadiusz andrà alla Roma e Dzeko alla Juve".