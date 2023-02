Quasi non ci si crede, Max Allegri ha tutte le sue stelle a disposizione. Certo, per il gruppo al gran completo servirebbero anche Fabio Miretti (tornerà domenica contro la Roma) e Arek Milik (appuntamento a dopo la sosta per il polacco), senza dimenticare lo squalificato Manuel Locatelli. Certo, molti giocatori sono ancora in ritardo di condizione a cominciare proprio dai grandi recuperi dell'ultimo minuto. Ma per la prima volta in stagione, quando il calendario dice 28 febbraio, la Juve potrà contare tra i convocati su tutte le sue stelle: ad Angel Di Maria e Dusan Vlahovic, infatti, si aggiungono anche Federico Chiesa e Paul Pogba. La Juve virtuale non si vedrà forse mai, quella era una squadra che doveva ruotare attorno al polpo e a un 4-3-3, ora tutti si stanno inserendo in quel 3-5-2 che ha ridato solidità alla squadra con qualche lampo di 3-4-3 in casi di tridente. Contro il Toro proprio questa è la tentazione, se Allegri dovesse decidere di rischiare subito Chiesa sarà una Juve, altrimenti via libera al 3-5-2 con Paredes al posto di Locatelli, puntando tutto sulla coppia Di Maria-Vlahovic.





PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile formazione in vista del derby.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Rugani, De Sciglio, Iling-Junior, Pogba, Barrenechea, Soulé, Chiesa, Kean.



Squalificato: Locatelli.

Diffidati: Alex Sandro, Kean, Rabiot.

Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti.