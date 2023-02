Aggiornamento: A causa di una sindrome influenzale, Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partita odierna.#JuveFiorentina https://t.co/groDc6cBwx — JuventusFC (@juventusfc) February 12, 2023

Massimiliano Allegri lo aveva inserito nella lista dei convocati, manon va neanche in panchina per: come comunica il club bianconero, l'esterno colombiano non è a disposizione per una sindrome influenzale.