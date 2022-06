La Juve sta lavornado su più fronti per rinforzare l'attacco e in particolare gli esterni offensivi e oltre a Di Maria per cui aspetta risposte ha portato avanti in parallelo anche la trattativa per Filip Kostic. Per il serbo serviranno non meno di 20 milioni di euro per sbloccare l'affare e convincere l'Eintracht (che vorrebbe tenerlo e gli ha proposto il rinnovo) a lasciarlo partire a un anno di scadenza dal suo contratto.