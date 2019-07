Giorgio Chiellini è ancora alle prese con un problema al polpaccio patito prima della partenza per la tournée in Asia. Come appreso da IlBianconero.com, il capitano della Juventus rientrerà in tempo per la prima partita di campionato contro il Parma con lo staff medico bianconero che non intende rischiarlo per le partite amichevoli contro Atletico Madrid e Juve Primavera.