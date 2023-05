Pochi spettatori per la Juve in chiaro. Nella serata di ieri i bianconeri hanno affrontato il Siviglia nell’andata delle semifinali della UEFA Europa League. La partita è stata trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, per rispettare le norme Agcom che impongono la trasmissione free per gli eventi di interesse nazionale ed è stata vista da 3.772.000 spettatori pari al 18% di share.



FLOP - Non i risultati attesi insomma. Il match si posiziona nella parte bassa della classifica tra le sfide più viste in chiaro della Juventus in questa stagione. Non sono state raggiunte infatti le due sfide con l’Inter in Coppa Italia né il quarto di finale di con la Lazio.