Il direttore sportivo del Palermo Rino Foschi spiega a Mediagol i motivi del battibecco con Cherubini nell'ambito dell'operazione Clemenza: "Volevo il giocatore da tempo - ha dichiarato l'esperto dirigente - ci sono rimasto male ma forse sarebbe arrivato non del tutto convinto e alla fine meglio così. Non mi sono piaciuto in quella situazione, il mercato nasconde sempre insidie e, nonostante la mia esperienza, non ero preparato. Mi sono scusato con Zamparini".