Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky del mercato della Juve ma anche della lotta scudetto per la prossima stagione. L'allenatore bianconero si è fatto sfuggire una frecciatina nei confronti del collega interista Luciano Spalletti: "Quando finisce la stagione e vinci devi festeggiare e ricaricare le batterie. La prossima stagione ci saranno squadre agguerrite che vorranno batterci", dichiara il tecnico bianconero. "Ci mancherà Sarri ma il calcio italiano ha ritrovato un allenatore vincente come Ancelotti. L’Inter, nonostante Spalletti faccia un po’ l’attore è talmente bravo che quest’anno lotterà con noi per il titolo con il Milan e la Lazio che ha sempre una squadra interessante."