La Juventus cerca di limitare i danni. Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni allarmano il club bianconero, quasi rassegnato a una nuova penalizzazione in classifica per le plusvalenze fittizie. La conseguenza sarà anche quella di rimanere fuori dalle coppe europee nella prossima stagione, ma il rischio è che questa esclusione possa prolungarsi nel tempo per più di un anno. Un disegno che potrebbe comporsi, per esempio, di fronte alla mancata qualificazione alle coppe nelle prossime tre settimane e a un’ulteriore sanzione da parte della giustizia federale (a gravare sulla classifica bianconera nella Serie A ventura) o di quella della Uefa (a escludere dalle coppe in occasione della successiva qualificazione).



IL PIANO - I legali della Juventus sono al lavoro per provare a scongiurare questo pericolo e su questo obiettivo incentreranno la loro strategia difensiva, sia in Italia che con la Uefa. Sempre secondo Tuttosport, la via può essere quella del patteggiamento della pena per contenere le sanzioni e per velocizzarle. In modo da restare fuori dall'Europa, nella peggiore (nonché più probabile) delle ipotesi, al massimo un anno. In fondo era capitato anche nella stagione 2011/2012 che la Juventus di Conte si fosse dovuta concentrare unicamente su campionato e Coppa Italia. E così erano state poste le basi di un successivo decennio discretamente ricco di successi.