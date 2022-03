Effetto negativo non solo in campo ma anche fuori. L'eliminazione della Juventus dalla Champions League sta pesando anche sull'andamento in Brosa del titolo che oggi ha apero in fortissimo ribasso fino ad essere considerato come uno dei peggiori di Piazza Affari.



E il titolo continua ad essere sempre più in calo con il passare delle ore perché se alle 9.30 la perdita era a 7,55% a 0,3160 euro per azione, alle 12.00 il titolo è sceso a -8,67% a 0,3126 euro per azione.