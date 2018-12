Il futuro di Medhi Benatia alla Juventus è tutt'altro che definito. Il difensore marocchino è stato protagonista, tra alti e bassi, della partita contro il Milan, che lo segue con grande interesse sul mercato per il futuro della difesa. Il marocchino è incerto sulla permanenza in bianconero, dopo che è stato spesso escluso dall'undici titolare di Massimiliano Allegri fin qui in stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, resta in piedi la pista rossonera per Benatia a gennaio, soprattutto qualora dovesse arrivare un nuovo centrale per Allegri dal mercato di riparazione.