Douglas Costa si ritrova nuovamente ai box. Il brasiliano si è già fermato tre volte in questa stagione saltando ben 17 partite per infortunio, praticamente metà delle 34 giocate fino ad oggi dalla Juve.ma con il Verona Douglas si è fermato di nuovo e il tecnico bianconero spera di riaverlo a disposizione per la partita contro l'Inter il primo marzo.