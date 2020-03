La Juventus guarda avanti e in avanti. Sul prossimo mercato, infatti, i bianconeri dovrebbero consegnare a Maurizio Sarri anche un nuovo attaccante, una nuova spalla che possa affiancare sia Cristiano Ronaldo sia, perché no, inserirsi anche in un potenziale tridente con Paulo Dybala. Così, secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus non smette di seguire Gabriel Jesus, centravanti del Manchester City che a soli 23 anni ha già segnato più di cento gol in carriera. Un nome che piace in casa Juve, ma che non è il solo. Il mercato darà risposte più certe.