Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro lo Sporting Lisbona: "Non so come descrivere le emozioni che sto provando in questo momento. La dedica per questo gol va a mio nonno, che è mancato a dicembre, e alla mia ragazza. Abbiamo trovato una squadra forte, quello di oggi è soltanto un piccolo passo: al ritorno sarà durissima. Lottiamo su ogni pallone, anche se Perin ci ha salvati all'ultimo secondo: oggi ci è andata bene, ma non possiamo rischiare così tanto".



Ti rendi conto della tua crescita?

"Partita dopo partita, più gioco e più prendo confidenza: fisicamente sto sempre meglio, poi ci sono i compagni e il mister che mi mettono nelle condizioni migliori".