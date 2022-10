Juve: il grande freddo tra Allegri e la squadra, che non ha gradito la misura del ritiro e ritiene l'allenatore responsabile di non avere un gioco definito e di praticare una preparazione fisica superata. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ieri non c'è stato confronto.



Il Corriere dello Sport scrive che decide John Elkann, anche sul presidente Andrea Agnelli. La famiglia riflette sul futuro del club bianconero: tutti in discussione, non solo allenatore e calciatori.