"Dobbiamo chiudere questo semestre e guardare bene i conti, poi si faranno le riflessioni necessarie.". Prendere nota, sottolineare bene e poi... fare il contrario. Così aveva parlato Mauriziopoco più di un mese fa rispondendo a chi gli chiedeva conto del mercato invernale della Juventus. E, successivamente, quando è tornato sull'argomento l'ha sempre fatto con un accenno di sorriso. Ma nessuno - forse nemmeno lui - pensava che stesse scherzando. Invece, in poco tempo tutto è cambiato. L'infortunio di Federico Chiesa deve aver aperto una porticina all'idea di fare un mercato rilevante fin da subito, le difficoltà di un attacco troppo sterile e di una squadra che insegue la zona Champions League senza convincere fino in fondo hanno fatto il resto., sicuramente di quella recente. Scoppiettante in entrata e in uscita, convincente in tutti i suoi aspetti.Prima di tutto, Arrivabene e Cherubini hanno piazzato il colpo più importante: Dusan. Costato tanto (90 milioni), è vero, a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto con la Fiorentina, ma che rappresenta il meglio del futuro bianconero e non solo. Un classe 2000 secondo, nel suo ruolo, a livello internazionale solo ad Erling Haaland, con cui punta a dividersi premi, gol e riconoscimenti dei migliori bomber nei prossimi anni. Un blitz chiuso in poche ore, un'operazione portata a termine da grande società, un atto di forza con l'obiettivo di regalare ad Allegri un numero 9 in grado di far la differenza, sempre.E allora ecco un centrocampista. Forte fisicamente e muscolare come piace a Max Allegri, giovane e in rampa di lancio come chiedono i parametri societari (sempre nelle parole di Arrivabene), ma soprattutto un giocatore soffiato ad una folta concorrenza internazionale, pronta ad assaltarlo a giugno. Manchester United e Bayern Monaco erano le principali avversarie per Denis, classe 1996 in scadenza con il Borussia Moenchengladbach a giugno. Un ghiotto parametro zero, quindi, su cui la Juve si è fiondata pagandone il cartellino (7 milioni, 3 al giocatore) pur di strapparlo in anticipo, con un altro rapido blitz dopo i tanti contatti del recente passato. Finita qui? No, perché è arrivato un altro colpo, chiuso in serata. Questo fa parte del repertorio più usuale dei bianconeri nel mercato di gennaio: un affare in prospettiva, concluso ora ma con l'idea di averlo effettivamente a giugno. Così la Juve ha strappato Federicoal Torino proprio in extremis: un'operazione da 1​0 milioni di euro, tra parte fissa (8 milioni) e bonus (2 milioni), versati al Frosinone per assicurarsi il difensore rivelazione della Serie B. Il tutto ad affare praticamente fatto dei granata. Un'altra mossa di forza.- Infine, arriviamo al capitolo cessioni, non meno importanti. Se è vero che la Juventus si è privata di un giocatore di prospettiva come Dejan(una scelta che in futuro potrà portare anche qualche rimpianto), lo è altrettanto che questo addio, unito a quello di, rappresentano per i bianconeri un vero e proprio affare dal punto di vista economico. Una sessantina di milioni complessivi pagati dal Tottenham, che compensano gran parte della cifra versata alla Fiorentina per Vlahovic, ottenuti per due giocatori dal rendimento non irresistibile e soprattutto non titolari in bianconero.Insomma, è bastata una sessione di mercato per riportare la Juve in vetta al mercato della Serie A, per restituirle il titolo di regina del mercato.quelli senza campo. Qui la Juve ha fatto la differenza e ora vuole raccoglierne i frutti.aveva detto Arrivabene. E, invece, lui e(che i tifosi hanno già soprannominato simpaticamente Cobra sui social),