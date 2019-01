Dall'incontro di oggi tra Juventus e Genoa sono arrivate novità anche per il futuro di Szymon Zurkowski: il centrocampista polacco classe '97 interessa soprattutto ai rossoblù, la società di Preziosi vuole prelevarlo in sinergia con i bianconeri ma potrebbe muoversi anche in autonomia, visto che Paratici si riserva di fare ulteriori valutazioni.