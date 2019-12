Gennaio si avvicina. Ed è questo storicamente il mese degli affari sull'asse Juve-Genoa. Un momento giusto per far coincidere interessi comuni, tecnici e di bilancio. In questo momento è il club rossoblù ad aver maggiormente bisogno di una mano per risollevare le sorti di una squadra che proprio non riesce a trovare serenità in classifica, anche a causa di una certa dose di sfortuna. Serve una punta, questo è un fatto acclarato: l'infortunio di Kouamé ha complicato le cose perché ha anche impedito al club rossoblù di poter contare sulla ricca cessione al Crystal Palace (quasi 25 milioni tra parte fissa e bonus). La soluzione in arrivo dalla Juve può quindi assumere i connotati di Marko Pjaca, recuperato dal punto di vista fisico e a alla ricerca di una nuova avventura da cui ripartire: il croato può andare via anche in prestito con opzione di riscatto, aspettando di capirne rendimento e affidabilità nei mesi successivi. C'è Pjaca (che pure piace a Verona e Brescia) sul piatto, ma non solo.



OCCHIO A PERIN – L'Inter negli ultimi giorni ha fatto sapere al Genoa di voler richiamare alla base Ionut Radu già a gennaio. L'ultima parola in questo senso spetta proprio ai rossoblù, che potrebbero accontentare Antonio Conte nel caso in cui riuscissero a trovare un sostituto all'altezza. E in questo momento l'idea Mattia Perin sembra quella più concreta, ideale sotto ogni punto di vista: per il giocatore che riuscirebbe a partire da una piazza che conosce alla perfezione dopo l'infortunio, per il Genoa che accoglierebbe un portiere di sicuro affidamento e un leader per uscire dalla crisi. Contatti avviati tra i due club, si studia la formula giusta, resta l'ostacolo di un ingaggio fuori portata (2,5 milioni netti a stagione più bonus) ma che non spaventa particolarmente.